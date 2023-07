Drei Tote nach russischem Beschuss von Lwiw

Bei einem Raketenangriff auf einen Wohnblock in der westukrainischen Stadt Lwiw sind mindestens drei Menschen getötet und acht verletzt worden. Rund 60 Wohnungen wurden beschädigt, wie Bürgermeister Andrij Sadowyj mitteilte. Eine russische Rakete habe das Gebäude im Zentrum von Lwiw direkt getroffen und einen Brand ausgelöst. Es könnten sich noch weitere Menschen unter den Trümmern befinden, so Sadowyj weiter. Lwiw liegt Hunderte Kilometer von der Front entfernt, die Stadt ist dennoch seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine immer wieder Ziel von Attacken.



Bundestag stimmt über Neuregelung der Sterbehilfe ab

Der Bundestag stimmt an diesem Donnerstag über die Neuregelung der Sterbehilfe ab. Den Abgeordneten liegen dazu zwei konkurrierende Gesetzentwürfe vor, die jeweils fraktionsübergreifend erstellt wurden. Das neue Gesetz soll klären, wie Sterbewillige Zugang zu todbringenden Medikamenten bekommen können und Helfer vor Strafe geschützt werden. Der eine Vorschlag zielt darauf, dass Ärztinnen und Ärzte Arzneimittel zur Selbsttötung grundsätzlich unter Voraussetzungen verschreiben dürfen. Der andere Entwurf sieht eine grundsätzliche Strafbarkeit vor, aber mit geregelten Ausnahmen. Die bisherigen Regelungen waren vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden.



Verfassungsrichter stoppen Verabschiedung von Heizungsgesetz

Der Deutsche Bundestag muss seine für diesen Freitag geplante Entscheidung über das neue Heizungsgesetz verschieben. Das Bundesverfassungsgericht hat das Gesetzgebungsverfahren vorläufig gestoppt. Das höchste deutsche Gericht gab einem Eilantrag des Oppositionsabgeordneten Thomas Heilmann statt. Der CDU-Politiker sah seine Beteiligungsrechte als Parlamentarier verletzt. Grund: Die regierende Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP wollte den erst vor kurzem vorgelegten Gesetzentwurf in großer Eile noch vor der Sommerpause endgültig verabschieden. Das geplante Inkrafttreten des Gesetzes zum Januar sei aber weiter möglich, so die Karlsruher Richter.



Meta startet Kurznachrichten-App Threads

Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat seine neue Kurznachrichten-App Threads gestartet und sie in den App-Stores für iPhones und Android-Smartphones freigeschaltet. Der Start in Europa verzögert sich allerdings wegen der noch ausstehenden Zustimmung aus Brüssel. Die neue App ist ein Ableger von Instagram, einer weiteren Meta-Tochter, und kann von deren mehr als zwei Milliarden Nutzern profitieren. Threads soll vorerst ohne Anzeigen laufen. Vier Stunden nach dem Start meldete Konzernchef Mark Zuckerberg bereits „mehr als fünf Millionen Anmeldungen“. Meta hofft, dass Threads der neue Favorit unter den Kurznachrichtendiensten wird und damit Twitter in den Schatten stellt.



Tödlicher Gasaustritt in südafrikanischem Slum

Mindestens 16 Menschen sind am Mittwochabend in einer Armensiedlung in Südafrika durch ausströmendes Gas gestorben. Darunter sind auch drei Kinder. Das Unglück ereignete sich in einem Slum in der Nähe von Boksburg rund 40 Kilometer östlich von Johannesburg. Rettungshelfer fanden dort nach eigenen Angaben einen Zylinder mit einem „giftigen Gas“. Erste Ermittlungen deuten offenbar darauf hin, dass das Gas für „illegale Bergbauaktivitäten“ genutzt wurde. In Südafrika leben Tausende Menschen davon, in verlassenen Minen nach übriggebliebenen Rohstoffen wie Gold zu schürfen.



Letzter Countdown für Ariane 5 in Kourou

Die europäische Trägerrakete Ariane 5 ist zu ihrer letzten Mission ins All gestartet. Sie hob am Mittwochabend erfolgreich vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana ab und brachte zwei Kommunikationssatelliten in die Umlaufbahn. In den vergangenen Jahren war die Ariane 5 ein zuverlässiger Raumtransporter des europäischen Raumfahrtunternehmens Arianespace. Unter anderem brachte eine Rakete dieses Typs das James-Webb-Teleskop der NASA ins All. Das Nachfolgemodell Ariane 6 wird frühestens Ende des Jahres einsatzbereit sein.