Advent und Weihnachten im Deutschunterricht

Die Weihnachtszeit ist in Deutschland mit vielen Traditionen verbunden. Im öffentlichen Leben dreht sich schon ab Ende November scheinbar alles um das Weihnachtsfest. Doch was wird an Weihnachten eigentlich genau gefeiert? Und warum stellen sich viele Menschen in Deutschland einen geschmückten Baum ins Wohnzimmer? Wie hat sich das Weihnachtsfest in Deutschland im Laufe der Zeit verändert und wie nachhaltig ist Weihnachten eigentlich?

Wissen rund um die deutschen Weihnachtstraditionen

Die DW-Bildergalerien „Die schönsten deutschen Weihnachtsmärkte“ und „Deutsche Weihnachten seit 1945“ geben einen Überblick über Weihnachtsbräuche früher und heute und veranschaulichen anhand von Bildern und Texten, wie sich das Weihnachtsfest in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verändert hat.



Unser Tipp: Stellen Sie konkrete Fragen zu den Bildern in den Bildergalerien. Die Lernenden sollen sie sich mindestens zweimal ansehen und ihre Antworten aufschreiben. Danach können die Teilnehmenden erzählen, welche Weihnachtstraditionen sie – auch aus anderen Ländern – kennen. Die Bildergalerie zu den Weihnachtsmärkten eignet sich bereits für A2-Kurse, die zweite eher für fortgeschrittene Gruppen.



und „Deutsche Weihnachten seit 1945“ geben einen Überblick über Weihnachtsbräuche früher und heute und veranschaulichen anhand von Bildern und Texten, wie sich das Weihnachtsfest in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verändert hat. Unser Tipp: Stellen Sie konkrete Fragen zu den Bildern in den Bildergalerien. Die Lernenden sollen sie sich mindestens zweimal ansehen und ihre Antworten aufschreiben. Danach können die Teilnehmenden erzählen, welche Weihnachtstraditionen sie – auch aus anderen Ländern – kennen. Die Bildergalerie zu den Weihnachtsmärkten eignet sich bereits für A2-Kurse, die zweite eher für fortgeschrittene Gruppen. Ein kurzes Video zu der Frage, was Christen an Weihnachten feiern, finden Sie bei der Kindernachrichtensendung „Logo“ .



Unser Tipp: Zeigen Sie das Video zunächst ohne Ton. Schreiben Sie, wenn nötig, Schlüsselbegriffe an die Tafel (wie z. B. Bibel, Stall, Krippe, Engel, Hirten) und lassen Sie die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer in Kleingruppen einen Text verfassen, der zum Video passt. Zeigen Sie anschließend das Video mit Ton. Welcher Text hat den Inhalt richtig wiedergegeben? Welcher muss angepasst werden? Diese Aufgabe können Sie bereits mit Teilnehmenden ab der Niveaustufe A2 durchführen.

. Unser Tipp: Zeigen Sie das Video zunächst ohne Ton. Schreiben Sie, wenn nötig, Schlüsselbegriffe an die Tafel (wie z. B. Bibel, Stall, Krippe, Engel, Hirten) und lassen Sie die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer in Kleingruppen einen Text verfassen, der zum Video passt. Zeigen Sie anschließend das Video mit Ton. Welcher Text hat den Inhalt richtig wiedergegeben? Welcher muss angepasst werden? Diese Aufgabe können Sie bereits mit Teilnehmenden ab der Niveaustufe A2 durchführen. Auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram , Facebook und X finden Ihre Lernenden ab dem 1. Dezember jeden Tag eine Adventskalender-Quizfrage rund um das Thema Weihnachten.



Unser Tipp: Zeigen Sie Ihren Lernenden den Kalender im Unterricht. Ihre Teilnehmenden können dann entweder jeden Tag selbst die Quizfragen beantworten oder Sie integrieren den Kalender als festen Bestandteil zu Beginn einer Stunde in Ihren Unterricht.



, Facebook und X finden Ihre Lernenden ab dem 1. Dezember jeden Tag eine Adventskalender-Quizfrage rund um das Thema Weihnachten. Unser Tipp: Zeigen Sie Ihren Lernenden den Kalender im Unterricht. Ihre Teilnehmenden können dann entweder jeden Tag selbst die Quizfragen beantworten oder Sie integrieren den Kalender als festen Bestandteil zu Beginn einer Stunde in Ihren Unterricht. Im Online-Wissensmagazin Geolino für Kinder gibt es zudem ein Quiz zu Weihnachten und Weihnachtstraditionen in Deutschland und anderen Ländern.





Der Weihnachtsbaum gehört für viele Menschen in Deutschland zum Weihnachtsfest dazu. null picture alliance/dpa

Fortgeschrittenen Deutschlernenden erklärt ein etwa 24-minütiges Video aus der Kindersendung „Checker Tobi“ , was es mit dem Weihnachtsbaum auf sich hat, wie Weihnachtsglocken entstehen und weshalb es zu Weihnachten Kerzen auf den Bäumen gibt.



Unser Tipp: Lassen Sie die Kursteilnehmenden zur Vorentlastung zunächst Wörter zum Thema Weihnachten sammeln. Zu Beginn des Videos stellt der Moderator Fragen. Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel und lassen Sie sie von den Kursteilnehmenden beantworten, während sie das Video anschauen.

Weihnachten und Nachhaltigkeit

Weihnachten, das bedeutet nicht nur Gemütlichkeit und Besinnlichkeit, sondern auch Geschenkekonsum, Energieverbrauch für leuchtenden Weihnachtsschmuck und 30 Millionen Tannenbäume, die zu Dekorationszwecken gefällt werden.

Inwiefern Nachhaltigkeit an Weihnachten in Deutschland mittlerweile eine Rolle spielt, wird im DW-Artikel „Nachhaltigkeit unterm Tannenbaum“ thematisiert. Die Lektüre ist ab Niveau B2 geeignet.



thematisiert. Die Lektüre ist ab Niveau B2 geeignet. Ebenfalls dazu passend ist der DW-Artikel „Fünf Tipps für ein nachhaltiges Weihnachten“ .



Unser Tipp: Lassen Sie Ihre Teilnehmenden nach der Lektüre der Texte in einem Rollenspiel mit verschiedenen Familienmitgliedern und Meinungen darüber diskutieren, wie man das diesjährige Weihnachtsfest nachhaltiger gestalten könnte.

Arbeitsblätter zum Herunterladen

Die Alltagsdeutsch-Folge „Auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum“ richtet sich an Lernende mit C1-Kenntnissen und begleitet eine Familie, die in einem Weihnachtsbaumforst eine Tanne für das Weihnachtsfest sucht.

Die Alltagsdeutsch-Folge „Auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum“ richtet sich an Lernende mit C1-Kenntnissen und begleitet eine Familie, die in einem Weihnachtsbaumforst eine Tanne für das Weihnachtsfest sucht. In unserer Lektion „Der Weihnachtsmarkt“ aus dem Bandtagebuch gibt es zudem ein kurzes Video zu einem Weihnachtsmarktbesuch mit interaktiven Übungen für die Niveaustufe B2.

In unserer Lektion „Der Weihnachtsmarkt“ aus dem Bandtagebuch gibt es zudem ein kurzes Video zu einem Weihnachtsmarktbesuch mit interaktiven Übungen für die Niveaustufe B2. Das Top-Thema „Post an Weihnachtsmann und Christkind“ berichtet über Weihnachtspostfilialen in Deutschland, die Briefe von Kindern an den Weihnachtsmann und das Christkind beantworten. Die interaktiven Übungen sind für die Niveaustufe B1 geeignet.

Das Top-Thema „Post an Weihnachtsmann und Christkind“ berichtet über Weihnachtspostfilialen in Deutschland, die Briefe von Kindern an den Weihnachtsmann und das Christkind beantworten. Die interaktiven Übungen sind für die Niveaustufe B1 geeignet. Das Thema Weihnachten wird auch auf der Seite des Bildungsservers behandelt. Hier finden Sie Links zu kindgerecht aufbereiteten Materialien, die deshalb auch für Ihre Lernenden leichter verständlich sind, und auch verschiedene interaktive Adventskalender.

Das Thema Weihnachten wird auch auf der Seite des Bildungsservers behandelt. Hier finden Sie Links zu kindgerecht aufbereiteten Materialien, die deshalb auch für Ihre Lernenden leichter verständlich sind, und auch verschiedene interaktive Adventskalender. Der Cornelsen-Verlag bietet fertige Arbeitsblätter zum Thema Weihnachten an. Auch auf den Seiten anderer Lehrbuchverlage finden Sie zahlreiche weitere Materialien.



Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit!