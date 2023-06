Mehr als 160.000 Deutschlehrende gibt es rund um den Globus. Für ihre Interessen tritt der Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband (IDV) als Dachverband der national organisierten Verbände ein. Die Deutsche Welle erreicht täglich Tausende Lehrkräfte, die die DW-Materialien für ihren Unterricht nutzen. Grund genug bei einem Treffen der IDVler mit der Redaktion Educational Programs der Deutschen Welle, auf die bisherige positive Zusammenarbeit zurückzublicken und weitere Kooperationen ins Auge zu fassen.



„Der Internationale Verband der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer ist für uns so ein wichtiger Partner, weil er genau weiß, was Lehrkräfte brauchen“, betonte André Moeller, Leiter der Educational Programs. Und der Vorstand des IDVs bekräftigte die wichtige Rolle, die die Deutsche Welle bei der Unterstützung der Lehrenden und Lernenden einnimmt. „Wir sehen die Rückmeldungen der Lehrenden, die sagen, dass ihr Angebot durch die Materialien der Deutschen Welle bereichert wird“, so Puneet Kaur, Generalsekretärin des IDV.



Bei dem Besuch in den Räumen der Educational Programs der Deutsche Welle am 19. und 20. Juni hatten die Vorstandsmitglieder die Möglichkeit, verschiedene Bereiche des redaktionellen Arbeitens kennenzulernen. Dabei ging es unter anderem um das Erstellen von tagesaktuellen Inhalten, die Aufnahme der Nachrichten im Studio oder um die Betreuung der Social-Media-Kanäle. Außerdem traf sich der Vorstand mit dem DW-Intendanten Peter Limbourg, dem Akademie-Direktor Carsten von Nahmen, der Bereichsleiterin Events Verica Spasovska und André Moeller, um über mögliche gemeinsame Projekte zu sprechen.



Für die Zukunft äußerten beide Seiten den Wunsch nach einem noch breiteren Austausch bis hin zur Organisation von gemeinsamen Events. Der Präsident des IDV, Benjamin Hedžić, wünschte sich, „dass wir Schnittstellen und Synergien bilden und gemeinsam an der Stärkung der deutschen Sprache arbeiten“.



ip/suc