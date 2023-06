München ist international für den FC Bayern und das Oktoberfest bekannt. Aber die bayerische Hauptstadt hat noch so viel mehr zu bieten als nur Fußball, Bier in großen Krügen, Dirndl oder Lederhosen: Surfen auf der Münchner Eisbachwelle gehört ohne Frage dazu. Die Folge Surfen an der Isar aus der Serie Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 stellt diese ungewöhnliche „Sehenswürdigkeit“ vor und bietet außerdem die Möglichkeit, über Sportarten generell zu sprechen.

So können Sie vorgehen:

Zeigen Sie an der Tafel oder über den Beamer einen Stadtplan von München. In Kleingruppen von 3-4 Personen sollen die Lernerinnen und Lerner Vermutungen dazu anstellen, welche Sportarten man an welchen Orten der Stadt besonders gut ausüben kann. Dabei notieren die Gruppen ihre Ergebnisse in Stichwörtern und tragen diese anschließend gemeinsam vor.

Teilen Sie den Lernenden mit, dass man in München auch surfen kann (erfahrungsgemäß ist das unbekannt). Fordern Sie sie auf, Vermutungen zu äußern, an welchem Ort das möglich ist. Zeigen Sie im Anschluss die Video-Folge Surfen an der Isar. Mit den Übungen 4 und 5 (Surfen an der Isar), die in ähnlicher Form auch als Arbeitsblatt zur Folge angeboten werden, kann das Verständnis überprüft werden. Sie finden das PDF zum Herunterladen, wenn Sie in der Lektion den Reiter Extras aufrufen.

Teilen Sie anschließend das Arbeitsblatt Surfen in München aus dem Aktivitätenbuch aus. In Zweiergruppen sollen die Teilnehmenden die Gedanken von Kurt, Tobi und Lorenz bei der Beobachtung der Surfer notieren und anschließend darüber diskutieren.

Abschließend können Sie einen Stadtplan der Stadt, in der Ihr Unterricht stattfindet, verteilen. Welche Sportarten kann man dort ausüben? Wo in der Stadt machen Ihre Lernenden bereits Sport? Sammeln Sie die Ideen Ihrer Lernerinnen und Lerner und diskutieren Sie im Plenum über die kuriosesten und einfallsreichsten Ideen.



Benötigte Materialien:

Lektion „Surfen an der Isar“ (Video und Übungen)

Arbeitsblatt „Surfen an der Isar – Aufgaben zur Folge (PDF)“ (als Print-Alternative zu den Online-Übungen)

Arbeitsblatt „Surfen in München“ aus dem Aktivitätenbuch

Stadtpläne von München und der Stadt, in der Ihr Unterricht stattfindet

Niveaustufe:

B1, B2



Das Format in Kürze:

Mit dem Bandtagebuch entdecken Lernende Deutschland und den deutschen Hip-Hop: Die Münchner Band EINSHOCH6 nimmt sie mit auf eine Reise quer durch die Republik. Die Lernenden begleiten die Band in ihrem Videotagebuch ins Studio, zum Fußballspiel, zur Berliner Mauer oder auf den Weihnachtsmarkt. Die Songs der Alben „Lass uns reden“ und „Reise um die Welt“ sowie coole Musikvideos machen aus dem Bandtagebuch ein Lernformat mit Hitpotenzial.



Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. In einem eigenen Bereich für Lehrkräfte haben wir außerdem noch einmal sämtliche Handreichungen und Arbeitsblätter für den Einsatz der Serie im Unterricht übersichtlich zusammengestellt. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch ein eigenes Aktivitätenbuch mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben.