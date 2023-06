Das Seepferdchen ist ein kleiner Meeresfisch, der aufrecht im Wasser schwimmt und als besonders niedlich gilt. Sein Kopf ähnelt einem Pferdekopf und ist daher der Grund für den Namen des Seepferdchens. Auch im Schwimmunterricht in Deutschland spielt das Seepferdchen eine Rolle: Kinder, die die Prüfung für Schwimmanfänger bestehen, bekommen ein Stück Stoff mit einem Seepferdchen als Zeichen. Dieses kann man an der Badekleidung befestigen. Umgangssprachlich nennt man die Frühschwimmerprüfung daher auch „Seepferdchen“. Wer das Seepferdchen hat, kann zwar noch nicht so gut schwimmen wie ein Fisch, aber es reicht, um sich über Wasser zu halten – zur Not in aufrechter Haltung wie das richtige Seepferdchen.