Wer eine neue Fremdsprache lernt, hat mitunter Hemmungen, sie aktiv zu benutzen. Dabei ist Kommunikation von Anfang an entscheidend. Diese Unterrichtsidee vermittelt Fertigkeiten des Sprechens, Schreibens und der kreativen Interaktion – und vermittelt in unterschiedlichen Sozialformen, wie man sich auf Deutsch vorstellen kann.



So können Sie vorgehen:

Schauen Sie als Vorentlastung gemeinsam mit Ihren Lernenden die Video-Folge Ich heiße Emma und wiederholen Sie die Redemittel anschließend noch einmal im Plenum. Sie können dazu vertiefend auch die Übungen der Lektion zu Hilfe nehmen und sie entweder gemeinsam im Plenum oder am Smartphone bearbeiten lassen. Teilen Sie dann das Arbeitsblatt Sich vorstellen aus. Zunächst schreiben die Lernenden in Einzelarbeit mithilfe der vorgegebenen Stichwörter kurze Sätze zu den Personen auf den Karten. Im Plenum werden die Ergebnisse verglichen. Anschließend stellen sich die Lernenden in Partnerarbeit gegenseitig Fragen zu den verschiedenen Personen und bilden so kleine Dialoge. Danach können sie mithilfe der noch leeren Vorlage auf dem Arbeitsblatt eine Karte zu ihrer eigenen Person gestalten und sich dann bei einem Klassenspaziergang gegenseitig vorstellen.

Redemittel:

Wer ist das? // Das ist ... / Er/Sie ist ...

Wie heißt du? / Wer bist du? // Ich heiße ... / Ich bin ...

Woher kommt er/sie? // Er/Sie kommt aus ...

Woher kommst du? // Ich komme aus ...

Wo wohnt er/sie? // Er/Sie wohnt in ...

Wo wohnst du? // Ich wohne in ...

Was machst du? // Ich bin ... / Ich lerne Deutsch.



Benötigte Materialien:

Lektion „Ich heiße Emma“ (Video und Übungen)

Arbeitsblatt „Sich vorstellen“



Niveaustufe:

A1



Das Format in Kürze:

Der mobile Online-Kurs Nicos Weg wendet sich an Lernende der Niveaustufen A1 bis B1. Sie können den Protagonisten Nico durch unterschiedliche Alltagssituationen begleiten, die der junge Spanier in seiner neuen Heimat Deutschland auf Deutsch meistern muss. Dabei werden besonders die Themen Beruf und Arbeitsmarkt behandelt – etwa, wenn Nico ein Praktikum sucht, an einem Bewerbungsgespräch teilnimmt oder mit einer Jobabsage umgehen muss.

Online-Angebote wie Nicos Weg können Lehrwerke perfekt ergänzen und eignen sich sogar für die Einbindung in den Präsenzunterricht. Damit das ganz einfach gelingt, gibt es zu jeder Lektion Handreichungen für Lehrkräfte. Diese finden Sie als PDF-Anhänge im Online-Kurs. Rufen Sie einfach im jeweiligen Lektionsmenü den Bereich „Extras“ auf. Das Aktivitätenbuch bietet besonders spielerische und kreative Unterrichtsideen, mit denen das Deutschlernen noch mehr Spaß macht!